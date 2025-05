Bunad på flyet? – Husk å putte bunadskniven i innsjekket bagasje

På Gardermoen er det tradisjonen tro åpnet en egen bunadssluse spesielt beregnet på de som faktisk velger å reise med bunaden på.

Samtidig kommer Avinor dagen før nasjonaldagen med en liten huskeliste for alle som skal ut og fly og ha med seg bunaden i bagasjen. For hvordan er egentlig reglene for bunad og smykker, og betyr det noe for forberedelsene at bunaden faktisk er ganske kostbar?

– Søljer, knapper og smykker vil gi utslag i metalldetektoren. Samle bunadssmykker i en smykkepose før du sender dem gjennom sikkerhetskontrollen, sier kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor i en pressemelding.

Egne regler for håndbagasje

Bunadskniven er det imidlertid verre med. Våpen er forbudt om bord, så den må sendes som innsjekket bagasje.

Hun sier man selv kan velge om man vil sende bunaden som innsjekket bagasje, eller om man heller vil ta den med som håndbagasje. Det er imidlertid viktig å huske på flyselskapenes egne regler for håndbagasje – både for mengde, størrelse og vekt.

– Sender du bunaden med innsjekket bagasje, er det på egen risiko. Mange velger av den grunn å enten reise i den eller ta den med i håndbagasje, slik at man kan ha det verdifulle plagget under oppsyn gjennom hele reisen.

Kremkaker er ikke greit

Bløtkaker er visst også noe festklare nordmenn prøver å ta med seg til selskaper andre steder i landet. Men 17. mai-kaker på flyet kan bli et stort problem: krem er nemlig klassifisert som smørbart/flytende, og bløtkaker er dermed ikke greit i sikkerhetskontrollen.

Velger man å reise med bunaden på, er det altså mulig å velge en egen bunadssluse inn til sikkerhetskontrollen.

– Ideen var strålende, og fungerer like bra hvert år. Derfor gjentar vi suksessen og tilbyr dette i forkant av 17. mai også i år, forteller kommunikasjonssjef ved Oslo lufthavn, Monica Iren Fasting.

