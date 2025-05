Bergen innfører skjenking fra klokken 6 17. mai – men ingen utesteder er åpne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Byrådet mente det var viktig for næringslivets del og for å gjøre Bergen til en attraktiv og levende by å bo i.

De fikk i fjor gjennomslag for skjenking fra klokken 6, men en gjennomgang Bergensavisen har gjort, viser at ingen utesteder åpner så tidlig.

De tidligste utestedene og barene i Bergen sentrum åpner klokken 8.30 og 9 på nasjonaldagen. Flere åpner klokken 10 og 11.

Daglig leder Tom Greni på Zachariasbryggen i Bergen sentrum sier at kun 4 prosent av dagens alkoholsalg skjedde før klokken 12 i fjor.