Antall nordmenn med forbruksgjeld øker

Tall fra Gjeldsregisteret viser at 3,18 millioner nordmenn hadde forbruksgjeld i mai 2024. Ett år senere hadde tallet økt til 3,43 millioner, skriver TV 2.

Det er en vekst på 7,6 prosent og over 240.000 flere personer. Det er også det høyeste nivået siden Gjeldsregisteret ble etablert i 2019.

Inkassobyrået Zero Zero kreditt opplyser til TV-kanalen at de ser en økning i inkassosaker på 20 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi ser en jevn økning i antall personer som får betalingsanmerkninger. I tillegg ser vi en vekst i den samlede inkassogjelden. Dette tyder på at stadig flere havner i økonomisk uføre, sier inkassorådgiver Geir Grindland.

