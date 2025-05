Støre leder på ny statsministermåling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

19 prosent vil ha Frp-leder Sylvi Listhaug som er med som alternativ i VG, Bergens Tidende og Aftenpostens statsministermåling for første gang.

Støre sier at det er oppmuntrende og motiverende tall som han tar til seg, men er mest opptatt av at de må fortsette å jobbe på.

Solberg påpeker at hun og Listhaug har mer oppslutning til sammen enn Støre.

– Det er selvfølgelig hyggelig at et flertall ønsker en ny statsminister, og at flest av de som gjør det, sier de helst vil ha meg, sier Solberg til VG.

Ved VGs forrige statsministermåling i mai i fjor ledet Erna Solberg med 44 prosents oppslutning. Da foretrakk bare 31 prosent Støre som statsminister.

Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse for VG, Aftenposten, BT i perioden 7. mai til 12. mai. 1002 personer er spurt, og feilmarginen er på 2 til 3 prosentpoeng.