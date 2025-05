Snart kan du vippse venner i Europa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av André Lorentsen/NTB

– Målet er at du skal kunne vippse spanske, italienske, portugisiske og polske venner innen neste sommer, sier Vipps MobilePay-sjef Rune Garborg i en pressemelding.

Vipps inngår nå et samarbeid med flere europeiske mobile lommebøker gjennom initiativet Europa (European Payment Alliance). Målet er å koble brukerne sammen på tvers av landegrenser og gjøre vennebetaling sømløs i hele Europa.

Teknologi først

– Vi går nå i gang med å få løsningene til å fungere sammen, det som kalles interoperabilitet. Selv om lommebøkene ser like ut på utsiden, er de bygget svært forskjellig. Vi starter med «person til person», og går deretter videre til «person til bedrift», sier Vipps-sjefen.

De kommersielle vilkårene og hvordan veksling skal prises er ikke avklart. Garborg sier til NTB at de starter i den tekniske enden.

– Hver lommebok vil fortsatt ha sine egne vilkår overfor egne brukere. Det vi lager, er muligheten til å sende og motta penger mellom ulike løsninger, ikke et samarbeid om priser.

Italienske Bancomat, spanske Bizum og portugisiske MB Way startet i mars med å tilby grensekryssende betalinger mellom sine land og Andorra. Det ga 45 millioner brukere muligheten til å sende penger til hverandre over landegrensene.

Enorm forenkling

Nå blir polske Blik og nordiske Vipps MobilePay også med på laget, og det er godt mulig at flere lommebøker vil følge på, ifølge Garborg.

– Dette er et samarbeid som kan føre med seg enormt med forenkling for over 100 millioner europeere, sier Garborg.

De første testbetalingene mellom Norden og de nye samarbeidslandene er ventet i løpet av få måneder.

Vipps MobilePay åpnet i fjor for at brukere i Norden kan sende penger og betale i butikker på tvers av de nordiske landene.

