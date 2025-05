Regjeringen går inn for å legge ned Dagligvaretilsynet

Mindretallsregjeringen til Støre trenger flertall i Stortinget for å gjennomføre nedleggelsen, skriver Handelswatch.

Det er ikke fastslått når nedleggelsen vil skje, men det er sannsynlig at en eventuell nedleggelse skjer i løpet av høsten. Noe av Dagligvaretilsynets ansvarsområder foreslås å legges under Konkurransetilsynet.

Direktør i Dagligvaretilsynet, Tor Erik Engebretsen, har ikke villet kommentere saken overfor Handelswatch.

Regjeringen sendte tidligere i år et forslag om å legge ned Dagligvaretilsynet på høring.

Bakgrunnen for forslaget om nedleggelse av Dagligvaretilsynet var blant annet at tilsynet har fått for få saker, og at tilsynet ikke har fungert etter hensikten for kontroll av dagligvarebransjen.

Dagligvaretilsynet ble opprettet da lov om god handelsskikk trådte i kraft i 2021 og har i dag fire faste ansatte på kontoret i Porsgrunn.