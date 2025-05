Regjeringen foreslår endringer i partiloven – skal forhindre anonyme partibidrag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

− Åpenhet om finansieringen av de politiske partiene er viktig for å opprettholde tilliten til partiene og demokratiet vårt. At det ikke er åpenhet om bidrag som gis via organisasjoner og innsamlingsaksjoner, er uheldig, sier kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng.

Partiloven har som formål å sikre innsyn og bidra til åpenhet om finansieringen av de politiske partiene i Norge. Anonyme bidrag er derfor i dag ulovlige.

Stenseng trekker imidlertid fram at folk som bidrar via organisasjoner eller innsamlingsaksjoner, ikke alltid er kjent for offentligheten eller mottakerne.

− De siste årene har vi sett at personer har gitt bidrag gjennom en organisasjon eller innsamlingsaksjon. Disse giverne har ikke blitt kjent for partiene eller befolkningen. Derfor må finansieringen av partiene bli enda mer åpen, i tråd med formålet i partiloven.

Regjeringen foreslår å ta inn en ny bestemmelse som skal slå fast at partiene også må kjenne til de bakenforliggende giverne for å kunne ta imot bidrag. Forslaget ble sendt på høring i februar.

Forslaget gjelder bidrag fra organisasjoner som har som formål å støtte politiske partier økonomisk, men også bidrag fra privatpersoner som har samlet inn penger fra andre for å gi videre til et parti.

