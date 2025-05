NRK tar selvkritikk for Debatten-intervju om Eggum-saken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var Kampanje som først omtalte saken.

I Debatten-sendingen ble en tidligere tillitsvalgt i Fellesforbundet intervjuet av programleder Fredrik Solvang om relasjonen hun inngikk med fagforeningstopp Jørn Eggum i 2017. Eggum forhandlet senere hennes sluttavtale.

Sendingen ble kritisert for graden av intime spørsmål om relasjonen mellom Eggum og kvinnen, og denne kritikken skriver medlemmene i Kringkastingsrådet under på.

I tillegg får Debatten kritikk for å bomme på selve debattsjangeren. Kritikken går på at sendingen framstår mer som et intervju.

I svar på kritikken sier redaktør Ole Eivind Henden i NRK Nyhetene at hensikten med intervjuet var å få fram den tillitsvalgtes historie fra start til slutt. Han åpner likevel for at noen av spørsmålene kunne ha blitt luket ut i forkant av sendingen.

Men medlemmene i Kringkastingsrådet slo seg ikke til ro med denne forklaringen.

Til slutt valgte Henden å legge seg noe flatere.

– Vi tar selvkritikk på at vi ikke traff godt nok med dette intervjuet. Jeg synes refleksjonene fra rådet er interessante fordi de forteller noe om hvordan publikum kan oppleve en sånn seanse, sier han