Norgespris: Maksgrense på 4000 kWh i måneden

Forbruket som dekkes av Norgespris, er begrenset til 4000 kilowattimer per måned for husholdninger og 1000 kilowattimer for fritidsboliger.

– Nesten alle husholdninger blir sikret og kan bruke Norgespris som fastprisavtale. I fjor var det kun 8,6 prosent av husholdningene som oversteg den grensen, sier energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

7 milliarder i 2026

Aasland opplyser at gjennomsnittlig månedlig strømforbruk for husholdninger er 1308 kilowattimer.

Dersom forbruket overstiger taket på 4000 kWh, må strømmen utover dette kjøpes til prisen man har avtalt med sitt strømsalgselskap.

Norgesprisen skal gjelde til utgangen av 2029. Prisen på 40 øre per kilowattime skal stå fast fram til 1. januar 2027. Til ordningen er det bevilget 1,27 milliarder kroner fra 1. oktober 2025.

Ifølge regjeringen vil innføringen av Norgespris koste omtrent 800 millioner kroner mer enn å videreføre dagens strømstøtteordning. For 2026 er kostnaden anslått til rundt 7 milliarder kroner.

Det er nå opp til Stortinget å avgjøre om de støtter forslaget.

Næringslivet utenfor

Strømprisene i Nord-Norge og områder som Møre og Romsdal har i lange perioder ligget under nivået for Norgesprisen. Aasland sier at det er opp til folk å vurdere hva som passer dem best:

– Vi tror at dette vil være særlig gunstig for dem i strømområder som har hatt høye priser, som på Østlandet og Vestlandet, sier han til VG.

Næringslivet, som står for to tredeler av det norske strømforbruket, omfattes ikke av ordningen.

