Natos luftoperasjonssenter etableres midlertidig i Bodø

Nato har vedtatt at det skal opprettes et tredje luftoperasjonssenter (CAOC) og har akseptert det norske tilbudet om å etablere luftoperasjonssenteret i Norge.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har anbefalt at den nye basen legges til Bodø i stedet for Rygge, men noen endelig beslutning er ikke tatt.

– Vi skal løse oppdrag for Nato gjennom nytt luftoperasjonssenter allerede i år, og har behov for midlertidige lokaler. Den midlertidige lokaliseringen legger ikke føringer for hvor senteret skal ligge permanent, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

