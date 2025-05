Kamelen siktet for kroppsskade etter stagedive – person fikk brudd i nakken

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kamelen, som egentlig heter Marcus Kabelo Møll Mosele, stagedivet fra nær tre meter.

– Vi mener ikke at artisten har hatt ønske om å skade noen. Det som gjør at vi ser alvorlig på hendelsen, er at det ble hoppet fra 2. etasje i lokalet, sier politiadvokat Jan Eirik Arvesen til NRK.

Konserten fant sted på afterski i Hemsedal i mars i fjor. Onsdag var Kamelen i avhør med politiet. Han fortalte dette selv i sosiale medier, og hans advokat, Jørgen Riple, bekrefter dette.

– Kamelen har forklart seg for politiet. Han er lei seg for det som skjedde. Dette er noe han har gjort mange hundre ganger før, uten at det har oppstått problem.

Ifølge han skal en kroppsdel fra rapperen, eller eventuelt en annen person, ha truffet en publikummer under stagedivingen.

Publikummeren brakk et bein i nakken, men skal nå være fullt rehabilitert. Det var den fornærmede som selv gikk til politiet.

Saken er mer eller mindre ferdig etterforsket, og politiet skal nå avgjøre om den blir lagt vekk eller ikke.

– Jeg ønsker ikke per nå å kommentere når eller hva som blir resultatet av dette, seier politiadvokaten til kanalen.