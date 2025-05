Høyre: – Lite håp om snarlig rentekutt etter revidert budsjett

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette budsjettet gir lite håp for de som håper på snarlig rentekutt. Støre-regjeringens viktigste løfte har vært at rentene skal ned, men dette budsjettet bidrar fortsatt til det motsatte, selv når man ser bort fra støtten til Ukraina, sier Bru.

Hun advarer også mot økte utgifter i de kommende budsjettforhandlingene med SV og Senterpartiet.

– Det er sluttsummen på kassalappen som teller. SV har allerede varslet at de vil øke pengebruken ytterligere, og det er ingen grunn til å tro at ikke Senterpartiet ønsker det samme. Jeg er redd det vil bidra til nok et utsatt rentekutt, sier hun.

