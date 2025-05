Høyesterett avviser Breiviks anke – søksmål avsluttes

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det betyr at saken om Breivik soningsforhold er endelig avsluttet i det norske rettssystemet.

Breivik, som nå har tatt navnet Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki, saksøkte staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene. Han tapte saken i en enstemmig dom fra Borgarting lagmannsrett i januar.

Lagmannsretten slo fast at de strenge sikkerhetstiltakene Breivik soner under er både faglig og lovlig begrunnet, og den vurderingen blir nå stående.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg avvist anken i en beslutning datert 14. mai.

– Avgjørelsen innebærer at det settes en sluttstrek for søksmålet i norske domstoler, noe vi er godt fornøyd med, sier prosessfullmektig Kristoffer Nerland hos Regjeringsadvokaten til Aftenposten.

Breivik soner en forvaringsdom på 21 år for terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker ble drept. Han har tidligere fått avvist to begjæringer om prøveløslatelse og har tapt to søksmål mot staten.