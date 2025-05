Dette betyr revidert budsjett for lommeboka

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) legger torsdag fram revidert nasjonalbudsjett, som er en oppdatering av årets statsbudsjett.

Regjeringen har i forkant varslet at det blir få store grep i oppdateringen.

– Det viktigste med dette reviderte budsjettet er å holde orden i norsk økonomi. Da kan vi bidra til at prisstigningen fortsatt går ned, slik at lønningene fortsatt kan vokse mer enn prisene og holde arbeidsløsheten lav, sa finansminister Jens Stoltenberg til NRK torsdag morgen.

Så indirekte vil pengebruken til regjeringen kunne påvirke renter og prisvekst, og på den måten slå inn på vanlige folks lommebok.

I det reviderte budsjettet økes støtten til Ukraina med 50 milliarder kroner, og dette er penger som brukes utenfor landet og dermed ikke påvirker norsk økonomi.

Ser man bort fra Ukraina-støtten, er oljepengebruken den samme som i statsbudsjettet som ble vedtatt før jul.

Norgespris

Det kanskje viktigste direktegrepet regjeringen kommer med for privatøkonomien er norgesprisen på strøm.

Den trer i kraft 1. oktober.

Da kan folk velge en fast strømpris på 40 øre per kilowattime gjennom hele året for hus og hytter. I tillegg kommer moms, strømselskapets påslag og nettleie.

Forbruket som dekkes av norgespris, er begrenset til 4000 kWh i måneden for boliger og 1000 kWh for hytter. Gjennomsnittlig månedlig strømforbruk for husholdninger er 1308 kilowattimer.

Kutt i elavgift

Regjeringen foreslår også et kutt i elavgiften med 4,4 øre per kWh fra 1. juli. For en husholdning med et årlig strømforbruk på 15 000 kWh vil dette redusere nettleien med 825 kroner i året.

– Det vil dempe kostnadsøkninger for husholdninger og bedrifter som følge av nødvendige investeringer i strømnettet, opplyser regjeringen.

Regjeringen tar også sikte på å fjerne Enova-avgiften fra neste år. Den er på 1 øre per kWh.

Egentlig hadde regjeringen lovet å kutte momsen på nettleie 25 til 15 prosent fra 1. juli, men dette ble droppet.

– Redusert elavgift gir samme virkning for husholdningene som redusert merverdiavgift, men gir i tillegg flere husholdninger i nord og store deler av næringslivet lavere kostnader, sier Stoltenberg.

