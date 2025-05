Varm og solrik 17. mai i vente i sør – kjøligere i nord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Selma Wold Magnussen/NTB

Nasjonaldagen nærmer seg med stormskritt, og til Sør-Norges store glede er prognosene for årets 17. mai-vær fremdeles stabile.

– Et høytrykk mellom Island og England blokkerer bra for Sør-Norge, mens været blir mer skiftende fra Trøndelag og oppover, forteller vakthavende meteorolog Alexander Skeltved ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det vil være lite endring de neste ti dagene. For selve nasjonaldagen forteller Skeltved at været ser lovende ut for hele landet.

– Det vil bli kjøligere i nord, og det kan bli regn tidlig på dagen i Finnmark, men det lover ellers godt for oppholdsvær de fleste steder, sier han.

Høye temperaturer i Sør-Norge

Aller varmest blir det på Vestlandet, der det er ventet temperaturer over 20 grader.

– På Østlandet vil temperaturen havne rett på undersiden av 20 grader, noe kjøligere enn de tidlige prognosene viste, sier Skeltved.

Med høye temperaturer meldt i Sør-Norge på nasjonaldagen, spør nok mange seg om bunaden skal få lufte seg – eller om det rett og slett blir for varmt.

– Hver enkelt får vurdere selv om de vil gå med bunad, ler meteorologen, som selv går for skjorte og shorts.

Skogbrannfare

Det har vært varmt og tørt lenge, og det skal fortsette å være tørt.

– Det er for tidlig å si om det fine og tørre været vil fortsette inn i juni, forklarer Skeltved.

Han ber befolkningen om å tenke på skogbrannfaren under årets nasjonaldagsfeiring.

– Det er sendt ut farevarsel for skogbrann, som gjelder for deler av Østlandet og Agder, og nå også i Vest.

