Stortingsflertall for ny barnehagelov – skal sikre like vilkår for pensjon

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, KrF og Pasientfokus er enige om regjeringens forslag til nye regler for styring og finansiering av barnehagesektoren.

Forslaget er en oppfølging av barnehageforliket fra i fjor høst og har som mål å sikre forutsigbarhet og gode forhold for både private og kommunale barnehager.

– Alle partier har strukket seg for å få til dette, til det beste for ungene. For Arbeiderpartiet har det vært helt avgjørende å få på plass likeverdige pensjonsvilkår for ansatte i private barnehager og kunne stille krav til bruk av tilskuddene slik at pengene går til barna, sier Elise Waagen fra Arbeiderpartiet.

Loven behandles i Stortinget 3. juni.

– Fullt gjennomslag

– Vi har sikret foreldrenes valgfrihet, og vi har sikret dekning av pensjon. Vi har også sikret fortsatt likebehandling av private og offentlige barnehager, sier Kari-Anne Jønnes fra Høyre til NTB.

Hun mener at Høyre, Venstre og KrF har fått fullt gjennomslag i denne saken.

– Vi er opptatt av valgfrihet for foreldre, at kommunene ikke skal bestemme hvor ungene skal gå eller når barnehagene skal være åpen, og å sikre at mat som et viktig tilbud, sier Jønnes.

Særlig små, ideelle, enkeltstående barnehager mener Høyre-politikeren det var viktig å sikre i dette forliket.

– De har de største utfordringene. Det er de vi må redde nå, fordi disse barnehagene har ikke penger til å dekke kommende års pensjonsutgifter, sier hun.

– Viktig

Utdanningsforbundet hyller avtalen og mener den er svært viktig for å sikre gode pensjonsordninger for sine medlemmer.

– Nå er det ingen grunn til ytterligere utsettelser i de private barnehagene hvor pensjonsordningene fremdeles ikke er på plass, sier Ann Mari Milo Lorentzen, nestleder i forbundet

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, tror avtalen kan skape trygghet for de som jobber i private barnehager.

– Dette skaper trygghet og forutsigbarhet for våre medlemmer som jobber i barnehagene. Fagforbundet er særlig fornøyd med enigheten om likeverdige pensjonsvilkår for ansatte i private og offentlige barnehager, sier hun.

Rødt er ikke særlig fornøyd med forliket.

– Barnehagekameratene har blitt enige om en lov som fremdeles gjør det attraktiv og lønnsomt for Sveits' rikeste nordmenn, Kjell Inge Røkke, å kjøpe seg opp i barnehageeiendom, sier stortingsrepresentant Hege Bae Nyholt i Rødt i en kommentar til NTB.

– Rødt har hele tiden kjempet for å tette hullene som gjør det mulig for folk å tjene seg rike på våre skattepenger, men ble ikke hørt på dette, sier hun videre.

Venstre: – Nederlag for Ap

Venstre mener forliket er et nederlag for Arbeiderpartiet fordi den loven regjeringen la fram i utgangspunktet, var helt annerledes.

– Tonje Brenna la fram noe som gikk i strupen på de private barnehagene. Det ville fratatt foreldrene valgfrihet og blitt slutten på de private barnehagene. Nå er det ingenting av det som står igjen, sier han til NTB og legger til:

– Dette burde være en lærepenge for regjeringen, at private barnehager bidrar på vesentlig vis i samfunnet. Dette er et solid nederlag for regjeringen.

Det er Waagen uenig i.

– Da vi i Ap og Sp tok initiativ til disse samtalene for et år siden, var det fordi vi så at det var en uholdbar situasjon med høyt konfliktnivå og skyttergravsretorikk. Jeg mener vi nå har klart å legge dette bak oss for å fokusere på hva som er best for ungene, sier hun.

Bygd og barnehage

I tillegg er KrF, Senterpartiet og Pasientfokus med på forliket.

– Nærhet til barnehager i hele landet er viktig, og sikres flere steder med private barnehager. Små, enkeltstående barnehager tilfører ofte noe eget som for eksempel natur- og gårdsbarnehager. Disse skal nå få bedre vilkår med ny finansiering og et barnehageforlik 2.0, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp).

Kjell Ingolf Ropstad fra KrF er glad for at forliket stopper nedleggelsen av private barnehager.

Irene Ojala fra Pasientfokus tror forliket vil stå seg godt over tid.