Støre varsler at det blir få store grep i revidert nasjonalbudsjett

Det varslet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han ble spurt i Stortinget onsdag om hva folk kan vente seg når budsjettforslaget legges fram torsdag.

– Det aller viktigste regjeringen kan gjøre i dette budsjettet, er å holde fast ved trygg styring, sa Støre.

To viktig saker

Regjeringen må ikke bidra til at det blir utsettelse på at prisene går ned, understreket han.

Det blir to store saker i budsjettet – økning i støtten til Ukraina på 50 milliarder kroner, som Stortinget har stilt seg bak. Det andre er innføring av norgespris på strøm fra 1. oktober.

– Dette må reflekteres i budsjettet, sa Støre.

– Ellers har vi lagt vekt på at budsjettet skal være det enhver statsminister skal tenke at det skal være, nemlig en gjennomføringsmelding av et budsjett som var veldig bra! Som vi fikk vedtatt før jul, la han til.

Når skal renten ned?

Venstres nestleder Sveinung Rotevatn ville ha svar på når regjeringen politikk skal føre til rentenedgang, noe han mener Støre-regjeringen har motvirket med å bruke for mye penger i budsjettene sine.

Det er fem år siden forrige gang sentralbanken satt ned renten, som i dag er på 4,5 prosent.

Rotevatn siterte også sentralbanksjefen, som i vinter dro fram at regjeringens ekspansive finanspolitikk var ett av forholdene som bidro til at Norges Bank holder renten oppe.

– Det er ikke noen nye signaler om ekspansiv politikk fra denne regjeringen etter at vi la fram vårt statsbudsjett. Når revidert kommer i morgen, vil man se at vi også har sterk prioritet på trygg økonomisk styring, sa statsministeren, og viser til at uroen internasjonalt bidrar til å holde rentene oppe.

