Snart blir det lettere å få refusjon når togene ikke går

– Skal du få refusjon for at du ikke har fått varen du har betalt for, er det et byråkrati uten sidestykke. Folk orker ikke å forholde seg til så mye skjemavelde, sier Liv Kari Eskeland i Høyre til NRK.

Bare Arbeiderpartiet stemte mot forslaget da det ble behandlet i transportkomiteen tirsdag. Flertallet vil at det skal bli lettere for de reisende å få pengene tilbake når togene ikke kommer eller er forsinket.

– Derfor ber vi regjeringen sørge for at dette skal gå automatisk. Det skal bli mye enklere. Dette bør være en grei sak når vi har så mye digital informasjon tilgjengelig som i dag, sier Eskeland.

I vedtaket fra transportkomiteen står det at det var 80 millioner togreiser i 2024, de feste pendlerreiser. Av disse var mer enn en tredel forsinket eller innstilt.

– I tillegg kommer avganger som kjøres med for få vogner slik at passasjerer må stå som sild i tønne. Det betyr at svært mange togkunder altfor ofte opplever at tilbudet de betaler for svikter. Det svekker tilliten til jernbanen, heter det.