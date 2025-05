Senterpartiet vil ha gratis vaksine til russ

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Det bør ikke være lommeboka til russen som avgjør om de får beskyttelse mot en livstruende sykdom som smittsom hjernehinnebetennelse, sier Stortings-vara og førstekandidat for Senterpartiet i Sør-Trøndelag, Maren Grøthe, til NTB.

Ifølge en kartlegging pasientforeningen LHL har gjort, og som NRK omtalte tirsdag, er det i dag kun én av tre kommuner som tilbyr gratis vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til sine ungdommer.

Vaksinen kan koste opp mot 400 kroner, avhengig av om kommunen dekker deler av prisen.

– Det betyr at det er mange som ikke har et reelt tilgjengelig tilbud, sier generalsekretær Magne Wang Fredriksen i LHL til NRK.

Sp: Vi bør ta tak

Ungdom i alderen 16–19 år har høyere risiko for å få sykdommen, og Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at disse vurderer å ta vaksinen.

Risikoen øker også ved festing, lite søvn, høyt alkoholinntak og deling av flasker, glass og sigaretter. Derfor har vaksinering i forkant av russetid vært trukket fram som et aktuelt tiltak.

Tall TV 2 nylig hentet inn fra FHI, viser en nasjonal vaksinasjonsdekning på 67 prosent blant årets russekull.

– Når én av tre avgangselever ikke er vaksinert selv om FHI anbefaler det, er det et klart signal om at vi bør ta tak, mener Grøthe i Senterpartiet.

– Avgjørende for tryggheten

10 prosent av dem som får smittsom hjernehinnebetennelse, dør av infeksjonen, ifølge FHI.

I Senterpartiets nye partiprogram, for perioden 2025 – 2029, heter det at vaksiner mot smittsom hjernehinnebetennelse skal tilbys alle avgangselever i videregående skole som en del av vaksinasjonsprogrammet.

– Vi vet at smittsom hjernehinnebetennelse ofte rammer frisk ungdom på terskelen til voksenlivet. Å tilby disse gratis vaksine kan være avgjørende for tryggheten og helsa til ungdommene, men også spare samfunnet for store kostnader i fremtida, sier Grøthe til NTB.

