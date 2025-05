Samferdselsministeren om årlig EU-kontroll: – Usikker på nytten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er ikke et trafikksikkerhetstiltak som så langt har vært vurdert i Norge, og jeg er i utgangspunktet usikker på nytten av dette tiltaket. Ved behov er jeg derfor innstilt på å aktivt påvirke forslaget som nå er under diskusjon i EU, skriver Nygård (Ap) i et svar til Stortinget.

Flere har reagert på at EU-kommisjonen foreslår å innføre årlig EU-kontroll på biler som er eldre enn ti år gamle. I dag er det EU-kontroll annethvert år.

– EU vil altså straffe folk som har eldre biler, med at de hvert eneste år må ha EU-kontroll, sa en tydelig frustrert Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB i forrige uke.

Han ba regjeringen si nei og stilte spørsmål til samferdselsministeren i Stortinget om saken. Også Høyre ba regjeringen si nei til tiltaket.

Til vurdering

Nå har Nygård svart Stortinget om EU-planene:

– Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen vurderer nå forslaget og norsk posisjon til dette, herunder hensiktsmessigheten og virkningene av forslaget spesifikt for Norge, skriver han.

Forslaget fra EU-kommisjonen er ikke vedtatt i EU ennå. Det skal først opp til behandling i Ministerrådet og EU-parlamentet.

Nygård sier at vurderingene som nå gjøres, vil danne grunnlaget for den videre oppfølgingen.

– Blant annet behovet for påvirkningstiltak, eventuelt også sammen med andre land, skriver han som svar på det skriftlige spørsmålet fra Sp-lederen.

Nygård understreker at det er viktig å benytte de mulighetene vi har til å påvirke regelverket i EU, slik at det tar hensyn til norske forhold.

– Og at vi i trafikksikkerhetsarbeidet også på dette området prioriterer tiltak som har dokumentert effekt, og som ikke påfører bileiere uforholdsmessige kostnader, skriver han.

– Må bli tøffere

Vedum mener samferdselsministeren tar for mange forbehold i svaret sitt.

– Han uttrykker en negativ grunnholdning til årlig EU-kontroll, men han er veldig forbeholden i hvor aktiv han skal være til å ta stilling. Svaret bærer preg av at han vil sikre seg i begge retninger, sier han til NTB.

Vedum mener samferdselsministeren bør velge en tøffere og tydeligere holdning overfor EU.

– Jeg har inntrykk av at Østfold-gutten i Jon-Ivar nok er enig med meg, sier Vedum lattermildt om den tidligere Fredrikstad-ordføreren som nå er samferdselsminister.

– Men hvis du skal påvirke noe, så er det lurt å ha en grunnholdning først som er ganske tydelig. Der synes jeg at Nygaard bør rette ryggen og tørre å være tydelig på at dette er noe vi aldri hadde funnet på i en norsk kontekst alene, sier Vedum.

Høyre: Dagens biler er sikrere

Også Høyres transportpolitiske talsperson Trond Helleland har uttrykt seg negativt til EU-forslaget.

– Dagens biler er mye bedre og sikrere enn tidligere, da bør det ikke bli flere kontroller. Å dytte på bilistene enda en regning for økte EU-kontroller er ikke Høyres politikk, sa han til NTB i forrige uke.

Helleland ber regjeringen jobbe sammen andre land for å stanse forslaget.

– Tysklands nye kansler har allerede varslet at han er mot dette, på en konferanse jeg deltok på. Det er naturlig at Norge og Tyskland kan jobbe sammen i denne saken.