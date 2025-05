Nytt rekordår for kollektivtransport i Norge

61 prosent av passasjerene brukte buss, mens 27 prosent reiste med sporvei eller forstadsbane. Jernbane sto for 11 prosent av passasjertrafikken, mens én prosent reiste med båt.

– Trikk, T-bane og bybane hadde størst vekst, tett fulgt av jernbane, sier seniorrådgiver Jardar Andersen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

De samlede billettinntektene økte med 1,2 milliarder kroner til totalt 17 milliarder kroner i 2024. Den gjennomsnittlige billettinntekten per reise gikk opp med fem prosent.

I gjennomsnitt reiste hver nordmann 131 ganger kollektivt i 2024. Men det er veldig store regionale forskjeller: Oslo hadde flest bussreiser med 157 per innbygger, mens Finnmark lå lavest med kun 20.

Til tross for passasjerrekorden er kapasitetsutnyttelsen fortsatt lavere enn før pandemien. Det gjennomsnittlige belegget i kollektivtransporten steg med to prosentpoeng til 29 prosent i 2024, men er fortsatt fem prosentpoeng lavere enn nivået i 2019.

Belegget i 2024 var i snitt på 36 prosent for sporvei og forstadsbane, 31 prosent for jernbane, 26 prosent for båt og 26 prosent for buss.

