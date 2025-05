Norske damer digger Jens Stoltenberg, ifølge ny måling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er alltid hyggelig med positive meningsmålinger, men det som er avgjørende for meg, er at folk stemmer Ap. Det er Ap som må få tilslutning for å gjennomføre politikk, sier Stoltenberg til VG.

Målingen er utført av Respons Analyse på vegne av avisen. 1002 personer ble spurt mellom 7. og 12. mai om de ville stemme Arbeiderpartiet dersom Stoltenberg enten fortsetter eller ikke fortsetter som finansminister. Målingen har en feilmargin på mellom 2 til 3 prosentpoeng.

Bare 28 prosent av de 500 kvinnene som ble spurt i målingen, har svart at de «svært sannsynlig» eller «ganske sannsynlig» vil stemme Ap om Stoltenberg trekker seg. Derimot har 65 prosent av kvinnene svart at de «mindre sannsynlig» eller «ikke sannsynlig» stemmer Ap om han går.

Blant menn svarer 35 prosent at de sannsynligvis stemmer Ap om Stoltenberg fortsetter, mot 26 prosent som sier at de vil gjøre det dersom han ikke gjør det.

Arbeiderpartiet slet i løpet av høsten og vinteren med dårlige meningsmålinger langt under 20-tallet, men har siden Senterpartiet forlot regjeringen – og Stoltenberg kom inn – hentet seg inn igjen til rekordgode målinger.