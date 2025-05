Lungekreft, prostatakreft og livmorhalskreft går ned

Av André Lorentsen/NTB

I 2024 fikk 20.623 menn og 18.188 kvinner påvist kreft i Norge.

– Risikoen for kreft er fortsatt høyere hos menn enn hos kvinner, men menn har en mer markert nedgang i forekomsten, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Prostatakreft og brystkreft er de vanligste kreftformene hos henholdsvis menn og kvinner. Deretter følger tarmkreft, lungekreft og hudkreft for begge kjønn.

Blant menn har forekomsten av alle de store kreftformene – unntatt hudkreft – gått ned det siste tiåret. Nedgangen er størst for lungekreft og prostatakreft, begge med en reduksjon på 10 prosent.

Historisk lav forekomst av livmorhalskreft

Den aller største nedgangen ser man likevel hos kvinner og livmorhalskreft. I 2024 ble det registrert kun 269 tilfeller av denne kreftformen.

– Vi har aldri før registrert en så lav forekomst. Dette er historisk lavt, sier Ursin.

Reduksjonen skyldes effektiv screening med HPV-test og vaksinering blant de yngste.

– Forekomsten går spesielt mye ned blant kvinner under 30 år, hvor mange er vaksinert. Men det er viktig å fortsette med screening, da vaksinen ikke fjerner all risiko, sier hun.

Ursin understreker at det fortsatt er nødvendig å jobbe målrettet for å opprettholde og øke vaksinasjonsdekningen og screeningdeltakelsen.

– Utviklingen går nå i riktig retning, men det er ingen garanti for at tallene fortsetter å synke. Derfor må vi fortsette innsatsen, sier Ursin.

Lungekreft bekymrer blant eldre kvinner

Trenden for lungekreft har vært forskjellig mellom kjønnene. Menn hadde sin forekomsttopp tidlig på 2000-tallet, mens kvinner nådde toppen flere år senere.

– Fordi vi blir stadig flere eldre, har det totale antallet lungekrefttilfeller ikke gått ned. Men innen de fleste aldersgruppene synker forekomsten klart hos både kvinner og menn. Likevel er vi bekymret for utviklingen blant de eldste kvinnene, hvor forekomsten fortsatt er høy og økende, sier Ursin.

Varsler screeningprogram for lungekreft

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre varsler at regjeringen vil innføre screeningprogram for lungekreft.

– Det er svært gode nyheter at det er færre som rammes av lungekreft, prostatakreft og livmorhalskreft, sier Vestre.

Men siden vi blir flere, og eldre, vil også flere få kreft i årene som kommer.

– Det er bekymringsfullt av forekomsten av lungekreft øker hos eldre kvinner. Regjeringen vil innføre screeningprogram for lungekreft, slik at vi kan oppdage krefttilfellene på et tidligere tidspunkt. I tillegg vil jeg oppfordre til å slutte å røyke. Over 80 prosent av all lungekreft er knyttet til røyking, peker han på.

Kreftforeningen på sin side ønsker gratis HPV-vaksine til unge menn.

– Det er fantastisk at vi ser en så stor nedgang i tilfeller av livmorhalskreft! Det viser at HPV-vaksinen fungerer. Nå må vi gjøre som nabolandene våre og gi gratis HPV-vaksine til unge menn og til risikogrupper, sier assisterende generalsekretær, Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen

HPV-vaksinen ble tatt inn i barnevaksinasjonsprogrammet for begge kjønn i 2018.

