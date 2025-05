Flertall på Stortinget enige om ny barnehagelov

Partiene er enige om regjeringens forslag om nye regler for styring og finansiering av barnehagesektoren.

Forslaget er en oppfølging av barnehageforliket fra i fjor høst og har som mål å sikre forutsigbarhet og gode forhold for både private og kommunale barnehager.

– Alle partier har strukket seg for å få til dette, til det beste for ungene. For Arbeiderpartiet har det vært helt avgjørende å få på plass likeverdige pensjonsvilkår for ansatte i private barnehager og kunne stille krav til bruk av tilskuddene slik at pengene går til barna, sier Elise Waagen fra Arbeiderpartiet.

Loven behandles i Stortinget 3. juni.

Borgerlig glede

De tre borgerlige partiene i forliket, Høyre, Venstre og KrF, er svært fornøyde med det man nå har fått til for private barnehager.

– Vi er veldig glade for, og stolte av, at vi nå har sikret det overordnede prinsippet om likebehandling, foreldrenes valgfrihet og dekning av pensjonsutgifter. Vi trenger de private barnehagene også i framtida, det har vi i fellesskap sørget for nå, sier Kari-Anne Jønnes fra Høyre.

Også Venstre og KrF smiler.

– Regjeringen har møtt oss på flere punkter og gått vekk fra sitt opprinnelige ønske som jeg mener ville svekket rammevilkårene for de private så mye at jeg var bekymret for at barnehager hadde måttet stenge dørene, sier Abid Raja (V).

– For KrF har det vært viktig å få til bedre økonomi som stopper nedleggelsen av private barnehager og sikrer mangfold for foreldrene, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Bygd og barnehage

I tillegg er Senterpartiet og Pasientfokus med på forliket.

– Nærhet til barnehager i hele landet er viktig, og sikres flere steder med private barnehager. Små, enkeltstående barnehager tilfører ofte noe eget som for eksempel natur- og gårdsbarnehager. Disse skal nå få bedre vilkår med ny finansiering og et barnehageforlik 2.0, sier Marit Knutsdatter Strand (Sp).

– Vi har mange private barnehager også i Finnmark, og jeg tror dette vil treffe godt også hos oss. Pasientfokus mener det er bra og viktig at et bredt flertall i Stortinget bidrar til en løsning som står seg over tid, slik sektoren har etterlyst, sier Irene Ojala.

