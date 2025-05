Atomvåpenforbudet opp i Stortinget: – Skremmende aktuelt

For første gang siden 2019 skal Stortinget igjen ta stilling til om Norge skal signere FNs forbud mot atomvåpen. FN-traktaten fra 2017 forbyr stater å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen.

Rødt har nå levert inn et forslag der Stortinget ber regjeringen signere traktaten. Rødts utenrikspolitiske talsperson Bjørnar Moxnes mener det er på høy tid at også Norge skriver under.

– Dette er skremmende aktuelt, i lys av konflikten mellom India og Pakistan i Kashmir, sier Moxnes til Dagsavisen.

Både India og Pakistan er atommakter.

– I tillegg har vi den globale, kjernefysiske opprustningen som skjer nå. Tidligere hadde vi forpliktende nedrustningsavtaler, men nå står verden overfor et kjernefysisk rustningskappløp. Det er en trussel mot hele menneskeheten og mot kloden. I Norge må vi gjøre det vi kan for å demme opp for denne kjernefysiske opprustningen, og gi vår tilslutning til FNs atomvåpenforbud, som 73 stater har sluttet seg til allerede.

Ingen Nato-land

Men ingen av disse 73 landene er Nato-land, og norske regjeringer, også Støre-regjeringen, har i en årrekke hevdet at signering av FNs atomvåpenforbud er uforenlig med medlemskap i militæralliansen. Dette er på grunn av Natos atomvåpenstrategi som handler om avskrekking. Spørsmålet er omstridt i norsk politikk, og bare det at Støre-regjeringen har sendt observatører på statspartsmøtene har vakt kritikk fra Høyre.

– Stortinget har sluttet seg til at kjernefysisk nedrustning må være verifiserbar, gjensidig, irreversibel og balansert. Forbudstraktaten bidrar ikke til dette, blant annet fordi den har svakere verifikasjonsmekanismer enn det som følger av ikkespredningsavtalen, sa blant annet Høyres Ingjerd Schou til Dagsavisen da dette var aktuelt i 2022.

Bjørnar Moxnes (Rødt) vil ha debatt i Stortinget om atomvåpen. (Terje Pedersen/NTB)

– For viktig til å la være

Rødt mener Norge dermed velger side for atomvåpen, og at dette bør være gjenstand for demokratisk behandling og ikke besluttes bak lukkede dører i regjeringskontorene. Derfor vil de ha debatt og behandling i Stortinget

Rødt mener dessuten at svært mye har skjedd siden sist Stortinget stemte over atomvåpenforbudet i 2019. Blant annet har den japanske organisasjonen Nihon Hidankyō, som arbeider for forbudet, fått Nobels fredspris i 2024. De peker også på at et nytt rustningskappløp er i gang i Europa, USA, Russland og Kina.

– Bakteppet er også at Trump i sin første regjeringsperiode trakk USA ut av nedrustningsavtalen INF, og så svarte Russland kort tid etterpå. Dette var jo den viktigste nedrustningsavtalen for atomvåpen vi hadde i verden, sier Moxnes til Dagsavisen.

Han mener India-Pakistan-konflikten i Kashmir og en rekke andre konflikter mellom atommakter viser at atomvåpen ikke virker avskrekkende, eller gir sikkerhet og trygghet.

– Akkurat nå ser vi at både India og Pakistan har atomvåpen, men dette hindrer jo ikke væpnede sammenstøt og trefninger mellom disse landene. Israel har atomvåpen, men det har likevel blitt sendt missiler fra Iran mot Israel, påpeker Moxnes.

Han vedgår at det kan bli vanskelig å få flertall for forslaget. Særlig de store styringspartiene Ap og Høyre er helt imot.

– Men hvorfor fremmer dere forslaget likevel?

– Fordi dette er for viktig til å la være. Atomvåpen er en eksistensiell trussel mot oss alle, svarer Moxnes.

Utenriks- og forsvarskomiteen skal avgi sin innstilling om denne saken 27. mai, og 5. juni skal det debatteres og voteres i salen.

