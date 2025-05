Stoltenberg utfordret på oljefondets investeringer i Israel

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Spørsmålet kom fra flere partier under finanskomiteens åpne høring om statens pensjonsfond.

Andreas Sjalg Unneland (SV) viste til at oljefondet ifølge rapporten Don’t Buy into Occupation er den største europeiske investoren i selskap som profitterer på Israels ulovlige okkupasjon av palestinske områder.

– Hva skal til før finansministeren gir samme beskjed til oljefondet som ble gitt i forbindelse med Russlands grove brudd på folkeretten? Hvor går grensen for når ministeren vil be oljefondet om umiddelbart å selge seg ut av selskap som bidrar til Israels krigsforbrytelser og ulovlige okkupasjon, spurte Unneland.

Det samme ville MDGs Sigrid Zurbuchen Heiberg ha svar på.

– Oljefondet er den største enkeltinvestoren i Israels ulovlige okkupasjon og veldig mange nordmenn lurer nå på hvilket verdigrunnlag fondet bygger på, påpekte hun.

– Kloke og gode

– Få fond har tydeligere og klarere retningslinjer enn oljefondet, lød Stoltenbergs svar.

Han påpekte at beslutningen om å selge seg ut av russiske selskap etter invasjonen av Ukraina, ble tatt som følge av at det ble innført omfattende internasjonale sanksjoner mot landet.

– Vi har ikke gått inn for en alminnelig boikott av Israel, men vi har gått inn for at vi skal gå ut av selskaper som bidrar til folkerettsbrudd, sa Stoltenberg.

Det er opp til Stortinget å avgjøre om retningslinjene skal endres, understreket han.

– Retningslinjer vil jo hele tiden være gjenstand for vurdering. Men de retningslinjene vi har nå, er bredt forankret i Stortinget, og de er kloke og gode, sa Stoltenberg.

---

Fakta om Etikkrådet

Etikkrådet er oppnevnt av Finansdepartementet og skal løpende vurdere om oljefondets investeringer er i tråd med de etiske retningslinjene Stortinget har vedtatt.

Etikkrådet gir anbefaling til hovedstyret i Norges Bank om hvilke selskaper som bør utelukkes fra oljefondets portefølje, eventuelt settes under observasjon.

Etikkrådet ledes i dag av Norsk Hydros tidligere konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. De øvrige i rådet er juristen Siv Helen Rygh Torstensen, økonomen Egil Matsen, folkerettsjuristen Cecilie Hellestveit og biologen Vigdis Vandvik.

Oljefondet har i dag investert i rundt 9000 selskaper. Rundt 100 selskaper er siden starten utelukket fra porteføljen på anbefaling fra Etikkrådet.

Kilde: Etikkrådet, Statens pensjonsfond utland, Finansdepartementet, NTB

---

Retningslinjer

I henhold til dagens retningslinjer er det Etikkrådet, som er oppnevnt av Finansdepartementet, som avgjør om selskap skal kastes ut av oljefondets portefølje.

Etikkrådet viser på sin side til at retningslinjene de er satt til å forvalte, «ikke er ment å føre til utelukkelse av selskaper med enhver form for tilknytning til folkerettsbrudd».

Etikkrådets leder Svein Richard Brandtzæg medga under tirsdagens høring at fondet i dag er investert i en rekke selskap som på ett eller annet vis kan knyttes til Israels okkupasjon av palestinske områder.

Svarteliste

Brandtzæg viste blant annet til en svarteliste over 97 selskap med virksomhet i de okkuperte palestinske områdene, utarbeidet av FNs høykommissær for menneskerettigheter.

– Oljefondet er så vidt vi kan se investert i 13 av disse selskapene, mens sju er utelukket som følge av de etiske retningslinjene, sa han under høringen.

– Det er ikke gitt noen oppfordring fra FN om hvordan investorer eller andre skal forholde seg til disse selskapene, la han til.

---

Fakta om oljefondet

Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, ble opprettet i 1996.

Fondet er nå et av verdens største statlige fond og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Fondet eier også hundrevis av bygg i store byer som gir leieinntekter og får renteinntekter fra lån til land og selskaper.

Fondets investeringer er i dag verdt drøyt 19.000 milliarder kroner.

Omtrent halvparten av verdien er avkastning av investeringer.

Stortinget og Finansdepartementet har fastlagt rammene for forvaltning av fondet.

Fondets retningslinjer fastslår blant annet at det ikke skal investeres i selskaper som er involvert i produksjon av atomvåpen, tobakk eller kullkraft.

Det samme gjelder selskaper som medvirker til, eller er ansvarlige for miljøskader, grove brudd på menneskerettighetene eller «krenker individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner».

Finansdepartementet har opprettet det uavhengige Etikkrådet for å vurdere hvilke selskaper det ikke skal investeres i.

Kilde: Statens pensjonsfond utland, Finansdepartementet, NTB

---