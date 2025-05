SSB: Grensehandelen økte med 5,9 prosent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dette skjer selv om påsken i år falt utenfor 1. kvartal, i motsetning til i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Påsken er høytid, også for grensehandel, og SSB har tidligere sett at tidspunktet for påsken påvirker grensehandelstallene. I år havnet påsken i 2. kvartal.

Samtidig som verdien av grensehandelen øker, ble det registrert færre dagsturer. Altså la vi igjen mer penger på hver enkelt dagstur. I snitt brukte nordmenn 2082 kroner per tur i første kvartal i år. I tilsvarende periode i fjor brukte vi 1939 kroner.

Mesteparten av grensehandelen foregår i Sverige. Den norske kronen har så langt i år vært svakere sammenlignet med den svenske kronen, noe som har gjort det mindre gunstig å handle i Sverige.

Mat- og dagligvarer er det nordmenn bruker mest penger på når det handles over grensen, totalt rundt 1,1 milliarder kroner i løpet av januar, februar og mars. I samme periode ble det handle alkohol for 269 millioner kroner.

Også brus og mineralvann er populære produkter på andre siden av grensen, og vi brukte 176 millioner kroner på dette.

