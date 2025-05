Merker økt etterretningsvirksomhet rundt militærleir

Sist uke ble den store cyberøvelsen Locked Shields avsluttet. Da er det ikke utenkelig at utenlandsk etterretning fulgte med utenfor portene ved Jørstadmoen militærleir, som er hovedkvarteret for Cyberforsvaret.

Sjefen for Cyberforsvaret, generalmajor Halvor Johansen, sier til Gudbrandsdølen Dagningen at det er et resultat av den spente situasjonen i Europa – og at de merker det i form av mer overvåking og spionasje.

Han bekrefter at det har vært tilfeller på Jørstadmoen, men kan ikke gå i detalj.

– Det jeg kan si er at vi merker en mer aktiv etterretningsvirksomhet, både digitalt og fysisk. Det har vært flere tilfeller av mistenkelig aktivitet rundt leiren, og spesielt i forbindelse med større øvelser er det rapportert om personer som åpenbart er utenfor for å innhente informasjon.

Johansen forteller at vaktholdet ble styrket før den siste øvelsen.

Christian Korgen, som er leder for vaktstyrken i leiren, ber om at det varsles dersom man observerer unormal aktivitet i tilknytning til leiren.

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner

Les også: Ekspert: – Trump kan ta fram pisken