Måling: Én av tre er mot pride-flagging i skolegårder

– Det er godt å se at et klart flertall støtter at skoler skal flagge for mangfold og inkludering. Regnbueflagget er et symbol på nettopp dette, sier Dan Bjørke, daglig leder i Oslo Pride, til Nettavisen.

Flaggdebatten har rast etter at Kristelig Folkeparti (KrF) tidligere i vår vedtok å forby skoler å flagge med prideflagget.

I målingen InFact har gjort for Nettavisen svarte 54,8 prosent at de støtter å flagge med pride-flagget i skolegårder, mens 33,6 prosent svarte at de er mot.

Det er flere menn enn kvinner som er mot flagging, og det er stort sett flertall for i alle aldersgrupper – med unntak av de eldste over 65 år. Blant dem er 44,4 prosent mot, mens 42 prosent er for.

1022 personer deltok i målingen som ble tatt opp 6. mai, og feilmarginen er på +/- 2 til 3,1 prosentpoeng.

Les også: Ulstein om prideflagg og hvordan han skal løfte KrF (+)

Debatt: Hvorfor gjør dere regnbueflagget til noe det ikke er?

Kommentar: Hvor er prinsippene, Ulstein?