Enighet i lønnsoppgjøret for sokkelansatte

For operatøransatte vil det bli gjennomført lokale forhandlinger, opplyser Styrke.

– Forhandlingene har vært krevende, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud til Styrkes egne nettsider.

Hun minner om at det ikke er sanksjonsrett i et mellomoppgjør.

Partene er enige om et forhandlingsresultat som gir 35.000 kroner, pluss et etterslep på 13.234 kroner for boring og forpleining. Dette er gjeldende fra 1. juni i per

Det er også enighet for økt skift-/nattillegg, konferansetillegg og helligdagsgodtgjørelse.

