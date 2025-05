Amnesty hardt ut mot oljefondets og etikkrådets praksis

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

– Det er ikke en fredsnasjon verdig, sa politisk rådgiver Astri Menne Sjoner i Amnesty International Norge under en åpen høring i finanskomiteen på Stortinget tirsdag.

Hun tok særlig for seg oljefondets investeringer i selskap med virksomhet i de okkuperte palestinske områdene.

– På Gazastripen har det pågått et direkteoverført folkemord i over ett og et halvt år. Dette er ingen nyhet. Likevel investerer oljefondet i selskap med stor risiko for at de bidrar til krigsforbrytelser og ulovlig okkupasjon, sa Menne Sjoner.

– Okkupasjonen og brutaliteten på Vestbredden har også nådd nye høyder. Palestinerne der sier – og med god grunn – at de frykter å bli det neste Gaza, fortsatte hun og viste til at oljefondet blant annet har investert i selskap som leverer bulldosere og gravemaskiner som Israel benytter for å rive palestinske hjem.

Forteller stadig

Ifølge Amnesty har oljefondet også investert i en lang rekke andre selskaper som bryter menneskerettighetene rundt omkring i verden.

– Amazon og Carrefour bidrar til tvangsarbeid i Saudi-Arabia, Ecopetrol i Colombia anklages for ulovlig forurensning og samarbeid med væpnede grupper. Thermo Fischer lager utstyr som Kina bruker for å kartlegge uigurer og tibetanere, sa Menne Sjoner.

– Vi i Amnesty forteller stadig oljefondet og Etikkrådet om disse og flere andre selskaper, men investeringene består, konstaterte hun.

– Det forteller oss at dette ikke handler om enkeltselskaper – det handler om retningslinjer og et rammeverk som rett og slett ikke er i tråd med folkeretten og internasjonale standarder for menneskerettigheter, sa hun.

– Omgår det etiske ansvaret

– Når man investerer i en kontekst med ulovlig okkupasjon og folkemord, da skal man ikke lete etter måter å omgå det etiske ansvaret på. Dette handler om en total etisk ansvarspulverisering, slo Menne Sjoner fast.

– Amnesty krever at finansministeren får oljefondet ut av selskaper som bidrar til okkupasjon av Palestina, det burde ikke være så kontroversielt. Da vil dere være i takt med egne velgere, med Norges internasjonale forpliktelser og med 50 norske organisasjoner som har krevd akkurat det samme, sa hun.

Amnesty spiller nå ballen over til finanskomiteens medlemmer.

– Nå peker vi på dere, makta ligger faktisk i dette rommet. Ta ansvar, nok er nok, sa Menne Sjoner.

Les også: Utfordret Stoltenberg om oljefondet

Les også: Tangen: En tredel av oljefondet kan forsvinne