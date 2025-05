Agder vil forby energidrikk på videregående skoler

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forslaget vil bli avgjort av fylkestinget før sommeren, skriver Fædrelandsvennen.

I forslaget heter det at ingen skoler skal selge energidrikk, og at de videregående skolene i størst mulig grad skal følge kostholdsrådene fra Helsedirektoratet. Det betyr sunne matvarer som grovt brød, frukt og grønt.

Et av kostholdsrådene er å drikke vann. I forslaget fra fylkeskommunen står det at videregående skoler som ikke serverer brus, skal få penger til et alternativt opplegg. De skal kunne tilby elevene sprudlevann med isbiter.

Dersom fylkestinget går inn for forslaget, vil energidrikk være ute av skolens kantiner i løpet av neste år.

