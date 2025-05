Politiets årsrapport: Den sikkerhetspolitiske situasjonen er svært alvorlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Alvorlig og organisert kriminalitet har blitt mer synlig siste par årene, og situasjonen er svært alvorlig. Trusselen fra transnasjonale kriminelle nettverk blir nå vurdert som samfunnstruende, og Europol vurderer organisert kriminalitet som en større trussel enn terror, sier politidirektør Håkon Skulstad i en pressemelding.

Meldingen kommer med politiets årsrapport for 2024, som poengterer at sikkerhetspolitisk situasjon påvirker et øvrige kriminalitetsbildet.

– Verden utvikler seg raskt, og det gjør kriminaliteten også. I løpet av få uker har verdensbildet endret seg radikalt. Utviklingsfrekvensen i samfunnet gjør at fremsyn er viktigere, men også mer krevende, enn noen gang, heter det i politiets årsrapport.

Styrker nasjonal innsats

I fjor identifiserte politiet flere aktive nettverk og en rekke miljøer var under etterforskning. Flere personer fra disse miljøene ble dømt lange fengselsstraffer og betydelige inndragningskrav.

– Politiet er bekymret for rekruttering av sårbare ungdommer til kriminelle nettverk. Det har vært en økning i mindreårige svenske statsborgere som får i oppdrag å gjennomføre voldelige handlinger – også drap – i Norge. Politiet fikk i 2024 midler for å forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet. Dette arbeidet fortsetter i 2025, sier politidirektør Skulstad, som selv tok over som politidirektør i januar i år etter Benedicte Bjørnland.

Den nasjonale innsatsen mot denne kriminaliteten ble styrket med økt etterretning og kapasitet i fjor.

– Det forventes klare effekter av den styrkede innsatsen gjennom 2025, skriver Politidirektoratet.

Jobber med ny virksomhetsstrategi

Politiet er nå inne i siste fase av en virksomhetsstrategi med tre hovedmål for perioden 2023–2025. De tre målene er for tiden «tilgjengelige polititjenester», «beredskap mot alvorlige samfunnstrusler» og «trygghet i det digitale rom».

NTB får opplyst at det vil komme strategimål for neste periode senere i år.

Blant de sentrale spørsmålene er hvordan samfunnsutviklingen påvirker politiets oppdrag og hvordan kriminalitetsbildet vil utvikle seg i tiden fremover.

Les portrett: Sigurd Wongraven: – Jeg begynte å høre på metal da jeg var 6 år (+)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: Suget etter pillene ble for stort. Daniel «måtte» rane apoteket