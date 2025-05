Norge overlater lederskapet i Arktisk råd til Danmark

Det 14. rådsmøtet går av stabelen i Tromsø, og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) skal blant annet møte Grønlands utenriksminister Vivian Motzfeldt, som overtar som leder i rådet på vegne av Danmark.

Rådsmøtet skulle under normale omstendigheter ha vært et ministermøte, men på grunn av Russlands krig i Ukraina arrangeres det i år som et digitalt møte på embetsnivå, heter det i en pressemelding.

– I en krevende tid for det arktiske samarbeidet er jeg glad for at Arktisk råd holder sammen. I dagens geopolitiske situasjon er det særlig viktig å beholde et forum for alle arktiske stater, sier Eide.

Det har vært økt oppmerksomhet om Arktis de siste årene både på grunn av de dramatiske klimaendringene, og utviklingen i den sikkerhetspolitiske situasjonen i nordområdene.