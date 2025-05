Frp ber staten selge seg helt ut av Norwegian

– Det er ikke statens oppgave å være eier av flyselskap. Staten bør være en tilrettelegger for best mulig konkurranse til gunst for flypassasjerene, ikke være inne på eiersiden, sier Limi til NTB.

Mandag morgen ble det kjent at staten blir aksjonær i Norwegian etter forhandlinger med flyselskapet.

Avtalen innebærer at flyselskapet kjøper tilbake rundt 50 prosent av et lån staten ga til Norwegian i forbindelse med selskapets rekonstruksjon i mai 2021 – under koronapandemien.

Resten av lånet blir omgjort til aksjer, og staten har nå en aksjepost på 6,37 prosent, og er dermed blant de største eierne.

– Det var riktig under koronapandemien å gi lån til Norwegian for å sikre at selskapet ikke gikk konkurs og at konkurransen i det norske flytilbudet ikke ble svekket, sier Limi.

Men han mener altså at det blir feil at staten skal fortsette å være eier.

– Vi mener at regjeringen bør ta initiativ til, på egnet tidspunkt, å selge seg helt ut av Norwegian, sier Limi.