UD til NRK: Eide skal delta på uformelt Nato-møte i Tyrkia

UDs pressetalsperson Cecilie Roang bekrefter Eides deltakelse til NRK.

Møtet finner sted 14. og 15. mai i Antalya. Det kommer før toppmøtet i juni hvor planen er å vedta nytt prosentmål på hvor mye av BNP hvert land skal bruke på forsvar.

USAs utenriksminister Marco Rubio har også bekreftet at han skal delta.

Søndag sa også Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at landet er klar til å stille opp som vertskap for direkte fredssamtaler mellom Russland og Ukraina. Putin har foreslått at slike samtaler kan finne sted 15. mai.

