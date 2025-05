Trafikkulykke på riksvei 13 på Voss – to sendt til sykehus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Veien ble helt sperret etter ulykken, men litt før klokka 14 opplyser Vest politidistrikt på politiloggen at veien er delvis sperret og at brannvesenet bistår politiet med dirigering av trafikken.

Politiet er fortsatt på stedet og driver med åstedsundersøkelser og snakker med eventuelle vitner til ulykken.

Alle nødetatene og luftambulanse ble sendt til stedet, men etter at nødetatene kom fram til stedet opplyste politiet at ulykken framstår som noe mindre alvorlig enn først antatt, og at luftambulansen derfor ble tilbakekalt.

De to som var meldt skadet var begge bevisste, men ble fraktet til sykehus med ambulanse for å undersøkes nærmere for eventuelle indre skader. Skadeomfanget er fortsatt uklart, og politiet betegner fortsatt ulykken som alvorlig.

«De to skadede satt på samme MC. Det var innledningsvis meldt om en personbil involvert, men det fremstår nå som om at den ikke har noe med ulykken å gjøre», skriver operasjonsleder Stein Rune Øyjordsbakken Halleraker på politiloggen.

