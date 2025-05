MDG vil fjerne dokumentavgiften for førstegangskjøpere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Førstekandidat Frøya Skjold Sjursæther for MDG i Hordaland mener at flere tiltak er nødvendige for å rydde opp i boligmarkedet.

– Dokumentavgiften for førstegangskjøpere er ett av mange tiltak som kan spare unge boligkjøpere for en betydelig sum ved sitt første boligkjøp og gjøre det enklere å delta i budgivningen, sier Sjursæther, som også var forslagsstiller.

Hun forklarer at tiltaket kan bidra til at færre unge ender opp som leietakere år etter år.

– Å komme inn på boligmarkedet er bra for folks livskvalitet, minsker forskjeller i samfunnet og gir større mulighet til å planlegge sitt eget liv på sikt, sier hun.

Les portrett med Kåre Aas: Fra lynolsniffende unggutt på Tøyen til Det ovale kontor (+)

Les kommentar: Det er lett å le av disse tingene når det er Trump og Musk som gjør dem. Men vi gjør det selv