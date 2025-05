Generasjon Z skal visst være vanskelige kolleger….eller?

---

Kjære jobbdoktor.

Jeg er 23 år og snart ferdig utdannet ingeniør. Generasjon Z, som folk på min alder kalles for, blir stadig oftere omtalt på en ganske negativ måte. Nå begynner jeg å bli alvorlig bekymret for om jeg får en jobb. Hvordan synes du jeg skal gå fram for å vise at jeg både er arbeidsom, fleksibel, samarbeidsvillig og liker å lære nye ting?

Hilsen jobbsøker Petter

Hei Petter.

Ja, du har rett i at generasjon Z er i vinden for tiden. Og ikke bare på en positiv måte.

Vi hører det ofte:

«Generasjon Z er krevende å lede.»

De vil ha fleksibilitet, mening, raske tilbakemeldinger, og de har lav lojalitet til arbeidsgiver. Listen over utfordringer mange ledere peker på er lang – og det kan skape et litt ensidig bilde.

Karakteristika av generasjon Z

Her er en liste over utfordringer som ofte nevnes når det gjelder å lede generasjon Z,

Høy forventning til umiddelbar feedback

Generasjon Z er vant til raske tilbakemeldinger, spesielt gjennom digitale plattformer. Dette kan føre til at de ønsker kontinuerlig feedback på deres arbeid, noe som kan være krevende for ledere som ikke er vant til denne tilbakemeldingskulturen.

Begrenset tålmodighet for hierarkier

Generasjon Z er vant til en flatere struktur gjennom deres erfaringer med teknologi og sosiale medier. Dette kan føre til at de ikke alltid forstår eller aksepterer tradisjonelle bedriftsstrukturer med lange beslutningsprosesser og autoritetslinjer.

Sterk fokusering på balanse mellom arbeid og fritid

Mange fra generasjon Z legger stor vekt på personlig tid og balanse mellom arbeid og fritid. Dette kan noen ganger oppfattes som en utfordring for ledere som forventer høy arbeidsinnsats utover det som kreves i en vanlig arbeidstid.

Høye krav til arbeidsmiljø og kultur

Generasjon Z ønsker å jobbe i organisasjoner med sterke verdier, som fremmer inkludering, bærekraft og sosialt ansvar. Dette kan stille krav til ledere som kanskje ikke alltid er forberedt på å møte disse forventningene.

Ønske om kontinuerlig utvikling og læring

De har stort behov for å føle at de lærer og utvikler seg kontinuerlig. Dersom arbeidsplassene ikke gir muligheter for vekst, kan dette føre til misnøye eller at de bytter jobb raskt.

Teknologisk forventning og avhengighet

Generasjon Z er vant til å bruke teknologi i alt de gjør. De forventer at arbeidsgivere tilbyr moderne verktøy og fleksible løsninger, som kan være utfordrende for eldre organisasjoner med eldre systemer.

Forventninger til meningsfylt arbeid

De ønsker ofte å vite at jobben de gjør er meningsfull og bidrar til noe større. Dette kan utfordre ledere som kanskje er mer opptatt av økonomiske resultater eller tradisjonelle mål.

Økt fokus på mental helse

Generasjon Z er mer åpne om mental helse og psykiske utfordringer. Dette kan utfordre ledere som ikke er vant til å håndtere eller diskutere slike temaer i arbeidsmiljøet.

Større tendens til å bytte jobb

Mange i generasjon Z vil utvikle seg raskt. Dersom de ikke får en karriereplan som følges opp, er de åpne for å bytte jobb ofte.

Autonomi og fleksibilitet

Generasjon Z verdsetter fleksibilitet, og mange ønsker å ha kontroll over hvordan og når de jobber. Ledelsen kan oppleve dette som en utfordring hvis de har etablerte arbeidsrutiner som utfordres på fleksibilitet.

MEN, det er også mye positivt ved generasjon Z , som jeg her vil illustrere med historien om Nuri Bayindirlioglu:

Nuri (23) er masterstudent i innovasjonsledelse, og driver samtidig et eget prosjekt hvor han oppsøker eksperter for å følge dem en hel dag – med kamera.

«Jeg er snart ferdig med studiet og skal søke jobb. Siden du er karriereekspert vil jeg gjerne følge deg en dag så jeg lærer de beste knepene».

Nuri Bayindirlioglu (23). (Karriereakademiet)

Målet hans? Å lære, dokumentere og spre innsikt fra mennesker med tung erfaring. Og alle han spør, sier ja. Også jeg.

Han har fulgt meg i ulike situasjoner:

I en rådgiversamtale med en person som ønsker ny jobb der CV og søknad var tema.

Under gjennomgang av kommunikasjonsverktøyet JTI – Jungs Type Indeks. Et effektiv verktøy for selvutvikling og bedre samarbeid i team.

I møte med Truls Berg, en av Norges fremste eksperter på innovasjon.

På kurset «Min vei til jobb» for ungdom som vil inn i arbeidslivet, i samarbeid med Stamhuset.

De positive sidene ved generasjon Z

Entreprenørskap og initiativ

Nuri sitt prosjekt med å følge eksperter og filme dem er et utmerket eksempel på generasjon Z sin drivkraft for å lære gjennom erfaring og egeninnsats. De tar ofte initiativ og er selvstendige i sin tilnærming.

Fokus på innovasjon

Mange fra generasjon Z har en sterk interesse for innovasjon og ønsker å være en del av løsningen på samfunnsutfordringer.

Samarbeidsvillige

Generasjon Z er vant til samarbeid på tvers av digitale plattformer. Dette kan gjøre dem til gode teamspillere som er åpne for å dele informasjon og lære av andre.

Tilpasningsdyktige og teknologikyndige

De er født inn i en digital verden og er svært tilpasningsdyktige til ny teknologi og har en naturlig evne til å bruke digitale verktøy for å effektivisere arbeidsprosesser.

Tøffe og realistiske

Generasjon Z har vokst opp i en tid med økonomisk usikkerhet og globale utfordringer. Dette har ført til at de utvikler en realistisk holdning til livet og karrieren, og er ikke nødvendigvis tilbøyelige til å ta unødvendige risikoer.

Sterk etisk bevissthet

De er mer bevisste på etikk og bærekraft enn tidligere generasjoner, og de søker gjerne å jobbe for organisasjoner som deler deres verdier.

Ledere som veiledere og mentorer

Nuri sitt engasjement i å følge erfarne ledere og eksperter viser hvordan generasjon Z søker veiledning og mentorstøtte for å utvikle seg. De ønsker å lære av de beste og bruke denne lærdommen til å forbedre seg selv.

Åpenhet for forskjellige perspektiver

Generasjon Z er vant til å være i et globalt fellesskap gjennom sosiale medier, noe som gjør dem åpne for mangfold og forskjellige perspektiver. De er gjerne mer inkluderende i sin tilnærming til andre mennesker og ideer.

Vi er individer

Nuri er derfor et flott eksempel på at generaliseringer om generasjon Z kanskje ikke alltid er helt rettferdige. Hans evne til å ta initiativ, lære av eksperter og vise ansvar i sine prosjekter understreker det positive i denne generasjonen, og kan være et inspirerende eksempel på hvordan man kan fremheve deres styrker.

Nuri representerer en annen side av generasjon Z.

Kanskje trenger vi å nyansere bildet vi har av generasjon Z – og begynne å se dem som individer, ikke bare som en “vanskelig generasjon”.

Det som slo meg, var hvor godt forberedt han var. Hvordan han lyttet. Hvordan han formulerte spørsmål. Hvordan han bygget tillit – og hvordan han fulgte opp.

Nuri er et levende bevis på at vi ikke kan skjære hele generasjoner over én kam.

Han er ikke bare «en del av generasjon Z».

Han er en person med initiativ, mot og gjennomføringsevne.

Og han utfordrer oss alle til å se bak stereotypiene.

Så, kjære Petter.

Du har ingen grunn til bekymring. Alle har sin personlighet og sin integritet. Som jobbsøker handler det om å selge seg selv. Konkrete tips til CV og søknad finner du i tidligere artikler fra JOBBDOKTOR.

Lykke til. Vennlig hilsen jobbdoktor Vigdis Lamberg.

