Solberg heller kaldt vann på Frps kunnskapsministerkrav

Listhaug sa i april at Frp vil kreve å få kunnskapsministeren om de skal inngå i en borgerlig regjering etter valget. Solberg retter kritikk mot regjeringens skolepolitikk, og hun stiller seg spørrende til Listhaugs krav.

Solberg sier Høyre kan erkjenne at de ikke gjorde nok da de satt i regjering.

– Paradokset er at til tross for fallende og dårlige resultater i norsk skole, så kan det virke som alarmen ikke har gått hos hun som har ansvaret. Kari Nessa Nordtun er kunnskapsminister og skylder på alle andre for dårlige resultater, sa Solberg til Høyres kampanjekonferanse lørdag.

– Sylvi Listhaug har jeg skjønt at vil bli kunnskapsminister, og hun skylder også på alle andre for dårlige resultater. Og sånn går debatten rundt norsk skole. Jeg kan knapt huske at Sylvi hadde innspill til skolepolitikken de årene hun satt i min regjering, sa hun videre.

Solberg la også fram flere skolepolitiske prioriteringer for partiet, blant dem mer tilpasset undervisning, kartleggingsprøve hele ned i første skoletrinn, karakterkrav for lærerutdanningen og økt fokus på naturfag i skolen.

