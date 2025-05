Reed var 54 år da han mistet fast jobb: – Livet blir satt på vent

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Sju blå konteinerne står på rekke og rad utenfor varemottaket på Sport Holding på Jessheim – like ved Oslo Lufthavn Gardermoen.

Av de 61 ansatte som serverer butikkjedene Sport1, Anton Sport, Intersport og Löplabbet med sportsutstyr herfra, er 58 medlemmer i Fellesforbundet.

Reed Waldo, tillitsvalgt og nestleder i klubben på varemottaket, er en av dem.

Ikke langt unna, på Clarion Hotel på Gardermoen, har Frp nettopp spikret et nytt partiprogram for fire nye år. Det vil bli store endringer i arbeidslivet dersom partiet får viljen sin.

«Frp vil gi flere muligheten til å komme ut i arbeid ved å sikre adgang til midlertidige ansettelser,» står det i partiprogrammet som ble vedtatt i helgen.

Reed Waldo ber Sylvi Listhaug & co. om å la være.

– Jeg synes alle byråer som tilbyr innleie eller vikartjenester er i strid med norske arbeidsverdier, sier den 56-årige norskamerikaneren til FriFagbevegelse.

Ble sagt opp

Reed Waldo har selv vært midlertidig ansatt i Sport Holding og vet hvor utrygt det kan være.

I en periode på tre måneder – fra oktober 2023 til og med desember 2023 – levde han med den usikkerheten over seg.

Han hadde jobbet fast på et av kontorene i 18 måneder. Da bedriften ble tvunget til si opp 20 ansatte, lå han tynt an som en av de siste nyankomne.

Han var også en av de første som fikk oppsigelsen i fleisen.

– Det var brutalt, sier han selv om den opplevelsen.

Så vedtok Stortinget flere innstramminger i reglene for innleie av arbeidskraft. For Waldo var det en stor lettelse.

Da det ikke lenger ble lov å leie inn fra bemanningsforetak ved midlertidig behov, fikk Waldo fast jobb i varemottaket på Sport Holding – godt hjulpet av klubblederen på arbeidsplassen hans.

– Det er klart jeg var bekymret. Ettersom jeg er i midten av 50-årene, hadde det vært vrient å finne en annen jobb. Heldigvis ordnet det seg, sier han.

56-åringen med 30 års erfaring som sykkelmekaniker og en bachelor i religion, filosofi og kommunikasjon, tar nå et fagbrev i logistikk som han skal være ferdig med i mai.

Han er takknemlig for forutsigbarheten som jobben gir ham.

---

Fakta om innleiereglene

1. april 2023 ble det innført innstramninger i regelverket for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbedrifter.

De trådte i kraft 1. april, men med en overgangsordning på tre måneder fram til 1. juli samme år.

De betydelige innstrammingene betyr et forbud mot innleie fra bemanningsselskaper i byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Vedtaket innebærer også at det ikke lenger er lov å leie inn fra bemanningsforetak ved midlertidig behov. Denne begrensningen gjelder hele landet.

Regjeringens plan med de nye innleiereglene har nettopp vært å øke bruken av faste ansettelser og redusere bemanningsbransjens rolle og omfang.

---

Dårligere arbeidsmiljø

Av de 61 fulltidsansatte i varemottaket på Sport Holding, alle har alle bortsett fra én hatt en midlertidig stilling i Jessheim-bedriften.

Waldo synes innleie er dårlig for arbeidsgiverne. Han peker på flere uheldige sider.

– Jeg har sett hvordan folk med korte kontrakter nærmest lever fra dag til dag. Flere korte kontrakter over tid, er ensbetydende med at livet blir satt på vent, og man lever nærmest på nåde, mener han.

Ansatte på korttidskontrakter har en ekstremt dårlig påvirkning på det psykososiale miljøet på arbeidsplassen, synes han.

– Holdningene, og ikke minst båndene og nærheten til arbeidsstedet, blir deretter, og det smitter over på de som jobber fast. Når folk stempler inn og tar seg uvanlige lange kaffepauser fordi de uansett får lønna si, er det ødeleggende for dynamikken. Alt blir mindre effektivt. Det taper arbeidsgiveren på, sier han.

Turte ikke å ta ferie

Reed Waldo så hvordan en østeuropeisk kvinne som var innleid som vikar på lageret i over ett år, verken turte å ta ferie eller være borte med sykdom.

– Hun så folk som kom og gikk, hvordan de ble byttet ut som innleide, og jobbet i de periodene hun også var syk, forklarer han.

Når kvinnen klamret seg fast til jobben på den måten, gikk hun også glipp av konfirmasjoner, familiebursdager og høytider i hjemlandet.

– Da vi skulle ansette flere, sa vi ifra til ledelsen om at hun burde ha fortrinnsrett. Nå kan hun puste lettet ut, komme i gang med livet og ikke være bekymret for lønn, lån i banken eller framtidig pensjon, sier Waldo.

Mer effektive med færre

Sport Holding har ikke hatt innleide arbeidstakere siden november 2024. Det skyldes at bedriften og de fagorganiserte har hatt et godt samarbeid.

– Bedrifter som baserer seg på innleie, driver dårlig og har et annet menneskesyn. De betrakter ansatte mer som en gjenstand og ikke en ressurs, hevder 56-åringen.

Han synes det er et dårlig tegn når ledelsen ved en bedrift ikke klarer å planlegge arbeidet sitt og se det større bildet.

Waldo har også sett med egne øyne hvordan innleie og midlertidighet påvirker livet til folk.

– Vi er mer effektive nå og mindre overtid enn da vi hadde innleie. Det har selvsagt med stoltheten og eierskapsfølelsen å gjøre. Gjør vi ikke jobben vår, tolker arbeidsgiver det som at vi har behov for å leie inn flere, sier han.

Endringer med Høyre og Frp

I 2013, forrige gang Frp var med på å innta regjeringskontorene, gjennomførte daværende arbeidsminister Robert Eriksson en av de viktige reformene partiet tok de orde for: En åpning for en generell adgang til midlertidige ansettelser i arbeidslivet. Nå kan det samme skje igjen.

Høyre-leder Erna Solberg har også varslet at det vil komme endringer på dette området i arbeidsmiljøloven hvis de kommer i regjering.

Ett av Solbergs valgløfter med Høyre i regjering er å la flere jobbe som innleide og midlertidige. Frp vil det samme.

– Det dreier seg verken om ideologi eller å ha flest mulige midlertidig ansatte. Det dreier seg om fleksibilitet. Det dreier seg om å fylle opp ledige stillinger og la folk få prøve seg. Arbeidslivet er annerledes i dag enn for 20 år siden, sier Frps Dagfinn-Henrik Olsen til FriFagbevegelse.

Olsen, som er arbeidspolitisk talsperson for partiet, mener det er behov for å ta i bruk alle midler hvis vi skal lykkes med å få fylt opp ledige stillinger.

– Det er 38.000 flere utenfor arbeidslivet nå enn da Støre-regjeringen tiltrådte i 2021, og da må vi ta tak i det problemet og tørre å se bredere, mener han.

Kart og terreng

Lovendringen om mer midlertidighet fra Frp og Høyre i 2013, skapte dårlig stemning i fagbevegelsen og på venstresida.

Derfor var dette en av de første sakene Støre-regjeringen, anført av daværende arbeidsminister Hadia Tajik (Ap), fikk vedtatt etter valgseieren i 2021.

Innstramningene i regelverket for innleie var viktige for regjeringen. Hovedregelen skal, ifølge arbeidsminister Tonje Brenna (Ap), være faste og direkte ansettelser. Det er tradisjonen i norsk arbeidsliv og gir trygghet for folk.

Frp vil at den fleksibiliteten som midlertidighet gir, for eksempel hvis folk er studenter eller ønsker å jobbe intensivt i noen måneder for å spare penger til en lang feriereise, bør være til stede i arbeidslivet.

– Ap har brent seg fast i en ideologi og et tankesett som ikke passer med virkelighetens side. Jeg liker å forholde meg til kartet. Når det er 38.000 flere som står utenfor arbeidslivet enn for fire år siden, har Ap misoppfattet kartet med terrenget, hevder Frps arbeidspolitiske talsperson.

Amerikanske tilstander

Per Vidar Kjølmoen, arbeidspolitisk talsperson i Ap, minner om at Frp går til valg på å reversere innleiereglene som partiet hans har innført.

– Vi lever i en urolig verden, og dette vil skape et mer amerikanisert arbeidsliv som tvinger arbeidsfolk inn i en utrygg hverdag. Det er det siste Norge trenger nå, sier han til FriFagbevegelse.

– Vi trenger trygghet på jobben og trygg styring, og det er vi alltid garantisten for, det er selve ryggraden i vår bevegelse, føyer Ap-politikeren til.

Trygghet for framtida er Aps viktigste sak.

– Det betyr at du har fast stilling, trygghet på jobben og trygghet for inntekt når du er syk, sier han.

