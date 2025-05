MDG sier ja til kjernekraft i Norge

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I to av uttalelsene som ble vedtatt på landsmøtet lørdag, og som skal inn i partiprogrammet foran det kommende stortingsvalget, er vindkraft og kjernekraft temaet for miljøpartiet.

Det er første gang MDG vedtar å utrede utbygging av kjernekraft i Norge.

– Kjernekraft kan være en del av løsningen på lang sikt. Samtidig må vi huske at klimakrisen er akutt. Derfor trenger vi også å satse på vind til havs, og å bygge ut mer energi på land som ikke ødelegger natur, reinområder og friluftsområder. Dessverre brukes kjernekraft som en unnskyldning for mange partier til ikke å gjennomføre klimatiltak nå, sier partileder Arild Hermstad.

Han viser til at Norge i dag er verdens sjuende største eksportør av CO2, og fortsatt har et skyhøyt tempo i oljeinvesteringer. MDG har tidligere fremmet en konkret plan for å fase ut de mest forurensende og minst lønnsomme oljefeltene først.

Under lørdagens avstemning om vindkraft ble et forslag om å utvikle en nærmere plan for satsing på sol- og vindkraft, også vedtatt.

«Utvikle en helhetlig plan som kartlegger hvilke områder i landet vårt som egner seg for nye utbygginger av fornybar energi, for å sikre at det kun bygges i områder som ikke risikerer nedbygging av urørt natur, reinbeite eller andre viktige natur- og friluftsområder», er ordlyden som skal tas inn i programmet.

