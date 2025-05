Fire menn pågrepet i omfattende narkotikaaksjon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Pågripelsene skjedde torsdag, som en del av en planlagt aksjon mot grov narkotikakriminalitet, skriver Bergens Tidende.

En av de siktede, en mann i 30-årene fra Bergen, fremstilles for fengsling lørdag. Hans forsvarer Maria Hessen Jacobsen bekrefter at klienten erkjenner straffskyld for grov narkotikaforbrytelse.

De fire siktede mennene er i 20- og 30-årene og ble pågrepet i ulike politidistrikter: to i Vest, én i Sørvest og én i Sørøst. Tre av mennene ble allerede fengslet fredag.

Politiadvokat Anja Mathiesen, som er påtaleansvarlig for saken, ber om fire ukers fengsling med brev- og besøksforbud for mannen som fremstilles lørdag, inkludert to ukers isolasjon.

Politiet har etterforsket saken en stund, men har ikke gitt ytterligere detaljer om omfanget av narkotikaforbrytelsene.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

Les også: «Kniven i ilden»-regissør: – Jeg har også vært en mor som drar (+)