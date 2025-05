Støre snakket med Trump og Zelenskyj på telefon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Telefonsamtalene fant sted under møtet i Joint Expeditionary Force (JEF), et sikkerhetssamarbeid mellom ti nordeuropeiske land. Stats- og regjeringssjefer fra disse landene samles i Oslo torsdag og fredag.

– Under JEF-ledernes middag i Oslo i kveld tok president Stubb og jeg initiativ til samtaler med henholdsvis president Trump og president Zelenskyj. Vi diskuterte situasjonen i Ukraina og mulighetene for en 30-dagers våpenhvile, skriver Støre på Facebook sent torsdag.

– Vi må jobbe sammen for en varig og rettferdig fred i Ukraina, legger statsministeren til.

– Ting er på gang, skriver Stubb på X.

JEF-samarbeidet omfatter Storbritannia, Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Sverige og Norge.

Trump ringte også

Trump hadde også en egen samtale med Zelenskyj torsdag.

Zelenskyj sa til Trump at han er klar for samtaler med Russlands president Vladimir Putin i «hvilket som helst format». Men bare på betingelse av at en våpenhvile er på plass først, sier en tjenestemann ved Zelenskyjs kontor.

Tjenestemannen sier at samtalen varte i 20 minutter og fokuserte på «diplomati og våpenhvile», en våpenhvile som USA og Ukraina forsøker å få i stand med Russland. Han sier de også snakket om mineralavtalen de er blitt enig om.

Truet med sanksjoner

Trump forteller at han oppfordret Ukraina og Russland til å inngå en 30 dager lang betingelsesløs våpenhvile.

– Samtalene med Russland og Ukraina fortsetter. USA ber, ideelt sett, om en 30 dager lang betingelsesløs våpenhvile. Forhåpentlig vil en våpenhvile bli overholdt, skrev presidenten på Truth Social torsdag.

Hvis ikke, truer han med flere sanksjoner.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han er klar til å inngå en 30 dager lang våpenhvile «i dette minutt».

