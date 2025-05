LO brukte 1 million kroner på Fjällräven-ryggsekker til alle delegatene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

LO brukte 950.000 kroner på 850 sekker, sier informasjonssjef Trond Gram til E24.

Det tilsvarer omtrent 1110 kroner per sekk. I Fjällrävens egen nettbutikk selges sekkene til 1299 kroner, så forbundet har fått en forsiktig kvantumsrabatt.

Hver delegat har fått en sekk med LO-logo til å ha dokumenter, sakspapirer og annet i. De har også blitt delt ut til gjester og ansatte.

Alle dokumentene til kongressen har også vært tilgjengelige på nett.

– Dette er fine sekker av høy kvalitet. De er synlige og gir fin profilering for LO. Samtidig er det en fin gave å ha med seg for både delegater, ansatte og gjester. Mange bruker sekkene etterpå. Det er derfor fint med et miljøvennlig kvalitetsprodukt som varer, skriver Gram til E24.

Sekkene er produsert i Asia, hovedsakelig Kina og Vietnam, og er laget av resirkulert polyester.