Kjøttkamp i MDG

– Som odelsgutt selv, vet jeg at det er mulig å drive med dyrehold med god dyrevelferd, lavt kraftforbruk og mer bruk av beitemark, sier MDGs førstekandidat i landbruksfylket Rogaland, Andreas Aukland, til NTB.

Fylkeslaget hans kommer til MDGs landsmøte denne helgen med et forslag om å stryke «plantebasert» i et vedtak om hvordan det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt.

– Når vi i Miljøpartiet står side om side med kjøttproduserende bønder i alle andre sammenhenger, må vi også gjøre det når det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt, mener Aukland.

Førstekandidat i Rogaland MDG, Andreas Aukland, er selv odelsgutt, og han vil støtte opp om kjøttproduserende bønder med god dyrevelferd. (Cornelius Poppe/NTB)

Anbefales vedtatt

I utkastet til partiprogrammet, som skal vedtas på helgens landsmøte, heter det at:

«MDG vil at det offentlige bruker sin innkjøpsmakt til å velge kortreist, plantebaserte, sunne og økologiske matvarer».

Rogaland MDG har foreslått å stryke «plantebasert».

– Det vi burde si, er at det offentlige skal bruke sin innkjøpsmakt til å velge kortreiste, sunne og økologiske matvarer, sier Auklend.

Saken skal opp til votering lørdag. Programkomiteen i MDG anbefaler landsmøtet å vedta endringsforslaget.

Vil ikke innskrenke

Rogalendingen viser til at MDG i mange år har støttet kravene fra bøndene i jordbruksoppgjøret.

– Vi har alltid snakket fram bønder som driver med godt dyrehold, og kjempet for mer av det. Da har vi også puttet penger bak ordene, sier han.

I begrunnelsen fra Rogaland MDG for endringsforslaget viser de også til myndighetenes kostholdsråd, der det heter at kjøtt kan inngå som en del av kostholdet.

– Det er langt viktigere å bruke vår innkjøpsmakt for å fremme god helse og dyrevelferd, og heller servere mat ved offentlige institusjoner som er i tråd med nasjonale kostholdsråd enn å innskrenke oss til kun plantebaserte varer, skriver fylkeslaget.

I det nye partiprogrammet går MDG også inn for at minimum 20 prosent av innkjøp og konsum skal være økologiske, norskproduserte råvarer innen 2030.

Hermstad holder kortene tett

Partileder Arild Hermstad vil foreløpig ikke flagge eget standpunkt i kjøttstriden. Han understreker at det ikke er noen stor debatt eller et retningsvalg i partiet, og at det handler om hva man skal etterstrebe i det offentlige.

– Det handler om hvorvidt man eksplisitt skal prioritere plantebasert, sier han til NTB.

– Så det er ikke snakk om å ta kjøttkakene fra eldre på sykehjem?

– Det å etterstrebe økologisk mat eller kortreist mat betyr jo ikke nei til ikke-økologisk mat og nei til langreist mat. Det er sånn man må lese det: Hvordan man skal bruke den lille makten man har.

Oslo kjemper for plantebasert

Oslo MDG støtter ikke forslaget om å stryke plantebasert fra teksten.

Gruppeleder Sirin Stav i Oslo sier at folk fortjener sunn og bærekraftig mat.

– Vi ønsker ikke å bestemme hva folk skal ha på tallerkenen, men det er på høy tid at offentlige virksomheter som barnehager, skoler og kantiner serverer mer mat som er i tråd med helse- og miljøfaglige kostråd.

Hun mener at folk skal få velge selv, men at det er et politisk ansvar å legge til rette for «gode, sunne og bærekraftige matvaner».

– Når færre enn én av fem barn og unge i Norge får i seg nok frukt og grønt, må vi ta grep for å gjøre det mer tilgjengelig. I tillegg er det god beredskap å bruke den offentlige innkjøpsmakta til å etterspørre gode, lokale grønnsaker som gir økt selvforsyning, og det er god samfunnsøkonomi å bidra til bedre folkehelse som igjen reduserer helsebudsjettene, sier Stav.