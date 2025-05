Dobbelt opp med Gullruter til både Jon, Leo og Team Pølsa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det vanket Gullrute til «Jon blir bonde» som beste karakterdrevne reality – der TVNorge-serien følger den nybakte bondens strev som sauebonde og korndyrker.

Samtidig vanket det også pris for Jon Almaas i striglet dressutgave – som han ifører seg når han leder «Alle mot alle» sammen med Solveig Kloppen på samme kanal.

Det ga Gullrute i kategorien beste programleder/underholdning til duoen, som har vunnet samme gjeve pris i 2022.

Skavlan hedret

En annen TV-veteran, Fredrik Skavlan, fikk Gullrutens hederspris da en hærskare av TV-prisene ble delt ut fredag kveld i Grieghallen.

Først ut til å vinne en Gullrute var deltakerne i «Team Pølsa», Peder, Syver, Pia, Sunniva, Trygve og Mikkel, som mottok prisen under «God Morgen, Norge»-sendingen fredag morgen.

NRK-serien vant også Gullrute som beste reality- og livsstilsprogram.

Flere doble vinnere

Dobbel Gullrute-seier ble det også til Leo Ajkic som beste programleder i reality, livsstil og aktualitet: Serien «Leo og de farlige», der han møtte innsatte, vant også i kategorien beste dokumentarserie.

Nykommeren «Bausjen» ble kåret til beste humordrama, mens det ble Gullrute for beste humorskuespiller for politiseriens Mari Hauge Einbu.

Influenserserien «Rekviem for Selina» fikk også to Gullruter: For beste dramaserie og til Thea Sofie Loch Næss som beste hovedrolleskuespiller i en dramaserie.

I birollekategorien for dramaskuespillere vanket det Gullrute på Jakob Oftebro for "Kids in Crime 2".

A-laget fikk pris

«Ibelin» vant Gullruten for beste dokumentar, «Spillet» vant for beste konkurransedrevne reality, årets nyskapning gikk til «Norges dummeste», mens Gullruten til beste underholdningsprogram gikk til «A-laget».

Gullruten 2025 er den 28. utgaven av prisutdelingen, og sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play samme kveld.

Programleder er Desta Marie Beeder.