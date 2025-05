Aker Horizon slås sammen med Aker

– Aker tar ansvar for Aker Horizons. Vi ble overambisiøse og gikk fram for raskt. Vi anerkjenner feilene som ble gjort og lærer av dem. Som et resultat av dette tar Aker, som største aksjonær og kreditor, kontroll over Aker Horizons drift, skriver Aker-eier Kjell Inge Røkke i et brev til aksjonærene.

I tillegg kom nyheten om at Aker kjøper Aker Carbon Captures (ACC) eierandel på 20 prosent i SLB Capturi til Aker Capital for 635 millioner kroner. Aker Carbon Capture legges ned.

Føler meg dum

Røkke understreker at dette ikke er det ønskede utfallet og sier at det har vært en vanskelig situasjon.

– Når det kommer til Aker Horizons, føler vi oss dumme – og jeg personlig føler meg dum, skriver han.

Han viser til kjøpet av Mainstream Renewable Power i 2021 og sier at det var en feiltakelse. Han angrer også på at Aker Horizons ble børsnotert i 2020.

La fram resultat

Aker la fram resultatet fra første kvartal fredag morgen.

Den verdijusterte egenkapitalen endte på 61,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal. Det er en oppgang fra 58,2 milliarder kroner i forrige kvartal.

Administrerende direktør i Aker, Øyvind Eriksen, viser til usikkerheten i verdensøkonomien.

– Vårt resultat for første kvartal viser en sterk start på året, men verden har endret seg markant siden kvartalet var omme. Framveksten av en global handelskonflikt fører til ny usikkerhet i den globale økonomien, og konsekvensene av dette fortsetter å utvikle seg, skriver han.