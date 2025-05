Tviler på ukrainske angrep mot parade i Moskva

Russiske myndigheter har trappet opp sikkerheten foran årets parade, som markerer at det er 80 år siden seieren over Nazi-Tyskland under andre verdenskrig.

– Ukraina kan i prinsippet forsøke å bombe paraden. Landet er i krig og har lov til å gå etter militære mål. Sånn sett ville det ikke være ulovlig, sier sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt til NTB.

– Men i et Moskva fullt av statsledere tror jeg ikke det er noe Ukraina kommer til å gjøre, legger Russland-eksperten til.

Militære fra 13 land og 29 statsoverhoder

29 statsledere skal være til stede i den russiske hovedstaden under feiringen, blant dem Kinas president Xi Jinping, Brasils president Lula da Silva og statsoverhodene i Cuba, Egypt, Venezuela, Vietnam og Etiopia, ifølge internasjonale medier.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters vil militære enheter fra 13 ulike land delta sammen med russiske soldater, militærkjøretøyer og våpensystemer.

– Paraden skal være større enn på lenge. Symbolsk er det viktig med de utenlandske gjestene. Det er litt for å vise at Russland har mange venner. Til tross for at venneskaren er mindre i Vesten, er den ikke mindre i andre deler av verden, sier Bukkvoll.

– Tjener ikke Ukrainas interesser

Sist helg advarte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj utenlandske ledere mot å delta i seiersparaden i Moskva.

– Ukraina kan ikke garantere for sikkerheten til dem som velger å være til stede under markeringen, uttalte han.

Bukkvoll sier det ikke vil tjene Ukrainas interesser å angripe Den røde plass mens den er full av statsledere.

– Utspillet kan være ment for å minske deltakelsen i Moskva. Noen kilder sier at Russland flytter luftvern til Moskva for å sikre paraden. Hvis luftvernet står rundt Moskva, er det andre steder det ikke står. Det kan åpne muligheter for Ukraina til å slå til andre steder. Det går en del parader andre steder i Russland. De kan være mer aktuelle for ukrainerne å angripe, sier han til NTB.

Kan bli fjær i hatten

Ukraina har vist at de har kapasiteter til å slå til langt inne på russisk territorium. Denne kapasiteten er viktig, ifølge Bukkvoll.

– Noen har ment at denne krigen kan fortsette i det uendelige, at Russland ikke trenger å gå med på en fredsavtale. Om Russland ikke fikk til så mye på bakken, kunne de bare fortsette å bombe. Dette er et mindre relevant argument når Ukraina kan bombe tilbake.

Fra ukrainsk side vil det være en fjær i hatten hvis de klarer å ramme russiske militære uten at de samtidig tar livet av sivile.

– Det vil være med å demonstrere kostnadene av krigen for den russiske befolkningen. Planen fra Kremls side var at den russiske befolkningen ikke skulle rammes av dette i det hele tatt. Det gikk ikke da Russland ikke klarte å ta Ukraina, sier Bukkvoll.

