Rapport: Uten støtte må bøndene doble prisene

Rapporten «Subsidier i norsk jordbruk» er utarbeidet av forskningsinstituttet Ruralis på oppdrag fra Dyrevernalliansen, skriver Nationen.

Rapporten har tatt med både direkte og indirekte støtte, deriblant verdien av tollvernet, redusert matmoms, strømstøtte og fritak for CO2-avgift. Ruralis beregner støtten samlet sett for 2023 til 37 milliarder kroner.

Norskproduserte matvarer med 100 kroner i produksjonsverdi får i snitt 53 kroner i støtte, mens 47 kroner tilskrives «vanlig markedsverdi målt mot verdensmarkedspriser», ifølge rapporten.

– Dette betyr at matprisene ville doblet seg om alle kostnader skulle dekkes av prisen på maten, eller iallfall måtte bonden ha doblet prisen for å ha samme inntekt som før om all støtte falt bort, sier forsker Klaus Mittenzwei.

Rapporten tar ikke for seg hva som ville ha skjedd dersom støtten faktisk ble fjernet. Forskeren mener det ikke er gitt at prisene i praksis ville ha doblet seg, men at det ikke er usannsynlig.

– Forbrukerne ville ha blitt påvirket, men forbruket og etterspørselen etter ulike typer mat ville også ha blitt endret, sier Mittenzwei.